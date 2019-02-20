الليلة.. بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس ..مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 موقع النور

يعرض لكم *الخليج 365* بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس على هذه القنوات، في حلقة يتم عرضها مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير، بعد أن انتظر عرضها جميع المشاهدين من الأسبوع الماضي، بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس على هذه القنوات مثل قناة trt1 التركية وموقع النور Al-Noor TV، التي تذاع في أول عرض لها في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء 20 فبراير، ولكن تكون الحلقة غير مترجمة لذلك يتم ترجمتها وعرضها على جميع المشاهدين، في الوطن العربي، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويتم عرض أرطغرل 136 يوم الخميس الموافق 21 فبراير، على على قناة قطر وفور شباب.

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الترددات الناقلة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات. تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات. تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات. تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات. تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT. تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt. تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

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تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.

تحديث :” ينتظر الملايين في العالم والوطن العربي قيامة أرطغرل الحلقة 136 والتي تحتوي على مشاهد عنف ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم.