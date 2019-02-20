بالمساء مسلسل أرطغرل 136 “الموسم الخامس” Diriliş Ertuğrul رابط موقع النور ارطغرل مترجم...

نتابع معكم حلقة المساء من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 136 الخامسة عشر، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز من حين لآخر، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات حول الرأي بالحلقة الجديدة، عبر موقع النور يتم متابعة الحلقة بالترجمة، والعرض الأول على القناة التركية الأولى بالتلفاز مساء اليوم الأربعاء بالثامنة بتوقيت تركيا1

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استمرار التحديث للمسلسل التركي الخاص للحلقة الخامسة عشر، ونتابع معكم المسلسل الأعلى بحث في تركيا، وقام نجوم كرة القدم بزيارة موقع التصوير في تركيا.اوزيل في موقع تصوير ارطغرل

الإعلان الأول للحلقة 136

رابط مشاهدة مسلسل أرطغرل التركي الحلقة 136

تابع المسلسل من هذا الرابط، أو من هذا الرابط، حيث يمكنكم إختيار الجزء الخامس من بين الحلقات، ومن ثم متابعة العرض إتش دي.

يتم بث حلقات أرطغرل في يوم الأربعاء المقبل 20-2-2019 في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت تركيا، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، ونتابع المزيد من التقارير.

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شهدت الحلقات السابقة العديد من التفاصيل الهامة والمثيرة، وأهمها كيفية إنقاذ عثمان بن أرطغرل، وكيف عرف أرطغرل بمكان خطف إبنه عثمان، وهو ما سنتابعه فيما بعد.

إستطاع أرطغرل أن يغير الخطة الخاصة بالهجوم على قلعة ليفكة، بعد أن قال القائد ألينجاك أنه سوف يهدم القلعة على رأس دراجوس بعد أن قال بأن الذهب ليس معه مما ثار غضب ألينجاك.

وقد غير أرطغرل الخطة، عن طريق مداهمة الطريق الذي ذهب به الجنود بالمرسال من هولاكو إلى ألينجاك، وقام أرطغرل بقطع الطريق عليهم، وأخذ منهم الرسالة وغير محتواها وختمها بخاتم هولاكو.

بعد أن علم ألينجاك بالرسالة، ذهب إلى أورانوس من أجل الإتفاق لا من أجل الحرب، وأخبر أرطغرل أورانوس بأن يتكلم مع ألينجاك عن مكان عثمان الذي تم إختطافه به، وبالفعل تكلم ألينجاك وقال بأن عثمان في أقرب مكان للسماء.

وقال أيضًا بأنه بجانب شجرة الزان، وسمعه أرطغرل، وقال بأن أقرب مكان للسماء هو قمة الجبل، وحدد المكان بالخريطة بصحبة بامسي وتورغوت، وتوجه أرطغرل للمكان المذكور ووجد عثمان هناك وقام بتحريره.