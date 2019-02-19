ترقب أرطغرل الحلقة الجديدة diriliş ertuğrul 136 “الجزء الخامس” الأربعاء على القناة...

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شهد موقع تصوير أرطغرل زيارة نجم الكرة الألماني ذو الأصول التركية، اللاعب مسعود أوزيل، الذي قام بإلتقاط بعض الصورة التذكارية مع النجم انجين التان الذي يجسد دور أرطغرل، ويعد هذا الموسم هو الأخير، وسوف نبدأ في سلسلة قيامة عثمان بدءًا من العام المقبل.

ارطغرل الحلقة الجديدة

مسلسل أرطغرل حاز على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مسلسل تركي، وحصل المخرج على جائزة الأفضل، وهو يعد من المسلسلات صاحبة أعلى النسب في المشاهدة في الوطن العربي، لما للمسلسل من عامل جذب في تسلسل الأفكار، والإنتاج الرائع والإخراج المتميز.

أرطغرل 136 الموسم الخامس

يلتف الجميع حول الشاشة الصغيرة في يوم الأربعاء من كل أسبوع، لمتابعة حلقة أرطغرل الجديدة، والتي تأتيكم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على القناة التركية الأولى، والإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة وغيرها.

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

عبر موقع النور تستطيع متابعة الحلقات بالترجمة، وهو ما نسعى لنقله عبر هذا المقال، ونتابع معكم الأحداث المتنوعة حول المسلسل التركي الشهير، الذي حصل على أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي.