اضبط ترددات مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية تي آر تي 1 | الممثل إنجين بينلي EnginBenli ينضم...

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مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية ، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 135 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 134 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 135 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 135 لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.
مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 135 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar
موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل
تردد شاشة قناة TRT التركية
|اسم القناة
|التردد
|القمر
|TRT 1 HD Turkey
|11054 V 30000
|Türksat 42°E
تردد قناة اليرموك
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|11678 عمودي
|27500
|3/4
تردد القنوات الناقلة لارطغرل 134مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
تردد قناة دعوة
- التردد: 10727
- معدل ترميز 27500
- الاستقطاب: أفقى
تردد قناة وطن
- التردد: 11012
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقى
تردد قناة الشرق
- التردد: 11137 / 12604
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
رابط مشاهدة الحلقة 135 عبر موقع النور
موعد مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.
وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد.مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
الممثل إنجين بينلي ينضم لطاقم العمل
– الظهور الأول للمنضم حديثاً إلى كاست المسلسل بشخصية مغولية ستظهر الحلقة القادمة. #DirilişErtuğrulمشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
مشاهدة أرطغرل 135 على trt1 التركية
من المقرر أن تشهد الحلقة 135 من ارطغرل العديد كمن المفاجآت وذلك عقب عودة ارطغرل إلي القبيلة ولقاءه بقائد المغول وكيف سيتعامل ارطغرل مع المغول بعد خطف عثمان.