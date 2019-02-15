“مشاهدة”قيامة أرطغرل الغازي

المسلسل التاريخي”قيامة أرطغرل” من أعلى المسلسلات التركية متابع في جميع أنحاء العالم العربي، وله شعبية عريضة من جميع الفئات العمرية لمحتواه الشيق، وبعد متابعته بشكل مستمر على مدار 4 سنوات توقف البث فجأة عند الحلقة 121 مما رفع البحث عن أسباب التوقف وموعد عرض الحلقات التالية من المسلسل، ويعرض عليكم هذا المقال، عبر موقعنا المتميز، موعد عرض الحلقة 135 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul ، والتعرف على القنوات الناقلة للمسلسل، وذلك حسب ما تعلن الصفحة الرسمية للمسلسل على فيس بوك.

الحلقة 135 من مسلسل ارطغرل

أعلنت الصفحة الرسمية، فيس بوك، المسلسل التاريخي ارطغرل، عن موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي الملحمي، وهي في الأربعاء مساء، حسب التوقيت المحلي للقنوات الناقلة للحلقة، في 18 فبراير 2019، وسط انتظار شعبي وجماهيري للمسلسل التركي الشهير، كما قامت على ذلك بعرض البرومو الدعائي للحلقة.

مسلسل قيامة أرطغرل

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

1 TRT 11392 12092 عمودي(v) عمودي(v) 3/4 3/4 27500 27500 نايل سات عرب سات قطر 10971 أفقي (h) 5/6 27500 نايل سات الشرق 11315 11012 12604 12685 عمودي(v) أفقي (h) أفقي (h) أفقي (h) 5/6 5/6 5/6 5/6 Advertisements 27500 27500 27500 27500 نايل سات نايل سات نايل سات نايل سات دعوة 10727 عمودي(v) 5/6 27500 نايل سات اليرموك 11678 رأسي (v) 3/4 27500 نايل سات وطن 12437 12558 رأسي (v) عمودي(v) 3/4 5/6 27500 27500 نايل سات هوت بيرد فور شباب 11316 عمودي(v) 3/4 27500 نايل سات

مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

نقوم الصفحة الرسمي للمسلسل التاريخي أرطغرل بإعلان موعد عرض الحلقات الجديدة، وعرض البرومو الدعائي للحلقة الجديدة، وتم عرض الحلقة 133 مساء الأربعاء 30 يناير 2019، على القنوات السابق ذكرها، ويتم عرض الحلقة 134 في 6 فبراير 2019 على أن تبدأ القناة التركية الأولى بعرض الحلقة بدون ترجمة، ويتم ترجمتها، أو دبلجتها، فيما بعد على بقية القنوات الأخرى، على أن يتم إعادة بث الحلقات على القنوات الأخرى في اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

توقيت بث حلقات أرطغرل الجزء الخامس

يذاع الساعة 8 مساء بتوقيت كل من تركيا – اليمن – العراق – سوريا – الإمارات العربية المتحدة.

يذاع الساعة 6 مساء بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة وسوريا

هذا بالإضافة إلى رومانيا- روسيا-اليونان- إيران- باكستان- المجر- بلغاريا- إندونيسيا- البوسنة والهرسك- أفغانستان- أذربيجان،- قطر- مقدونيا- جورجيا- صربيا- كرواتيا- ليتوانيا- ألبانيا- وبنجلاديش- سلوفينيا- والعديد من الدول الأخرى.

يذاع المسلسل في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق.

لمتابعة أخبار ومواعيد عرض مسلسل أرطغرل-الجزء الخامس- تابع صفحة المسلسل الرسمية على فيس بوك.

لمتابعة المسلسل والاشتراك على قناة يوتيوب لعرض الجزء الجديد من هنا.

كما يمكنكم الاشتراك على موقع نور تي في لمشاهدة المسلسل في العرض الجديد.

وجدير بالذكر أن حلقات المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” مستمرة منذ 2014، ابتداء من الجزء الأول، وبسبب ارتفاع متابعة المشاهدين له تم عمل الأجزاء الإضافية منه، وحتى الجزء الخامس.

وقد كان المسلسل يعرض بالسنوات الماضية، بشخصيات محددة، يتم تبديل الأبطال على مدار الأجزاء من المسلسل، كما تظهر شخصيات جديدة فيه، كشخصيات كانت أطفال وكبرت، وخاصة مع الجزء الخامس الجديد، والذي يظهر فيه حكم جديد للملك عثمان الفاتح، ابن ارطغرل.

كما يجب التنويه لأن موقع النور يحتاج لتسجيل دخول واشتراك فيه، أما المسلسل لا يوجد قناة على قمر نايل سات تقوم ببثه مدبلجا كما تعلن مواقع أخرى، ولكم التردد الصحيح على موقعنا عرب فور نيوز، وهو على قناة التركية الأولى، غير مدبلجا.