كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة trt التركية تعرض الحلقة 135 من أرطغرل كاملة ومترجمة بالعربية موقع النور Al Noor TV .. جميع ترددات القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة trt التركية تعرض الحلقة 135 من أرطغرل كاملة ومترجمة بالعربية موقع النور Al Noor TV .. جميع ترددات القنوات الناقلة

أمس الاربعاء بدأت عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، الذى حاز على نسبة مشاهدة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي منذ بداية عرضه على مدار 4 سنوات وحتى الموسم الخامس، مسلسل قيامة أرطغرل من اهم المسلسلات التاريخية التركية مشاهدة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث يتابعه كثير من الفئات العمرية بشكل مستمر، وقد حازت قناة TRT1 التركية على العرض الاول والحصرى لحلقات المسلسل باللغة الاصلية منذ ان بدات باذاعة الحلقة 122 من الموسم الخامس في بداية شهر نوفمبر الماضي، وعقب عرض المسلسل يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة مترجمة للغة العربية خلال ساعات قليلة من عرضها على قناة TRT1 من خلال موقع النور الإلكتروني.

ويترقب كثير من عشاق متابعى المسلسلات التركية في الوطن العربى، إعادة مسلسل قيامة ارطغرل الذى اشتهر من المحيط إلى الخليج، وخاصة فى الشرق الاوسط لحصوله على اكثر نسبة متابعة منذ بداية عرضه فى الجزء الاول، والتى تتزايد نسبة مشاهدة المسلسل مع مرور الحلقات المليئة بالكثير من الإثارة والتشويق، المتوقعة ان تحدث خلال الحلقات القادمة في أحداثه، وتدور احداث المسلسل التاريخى التركى قيامة ارطغرل، حول الغازي أرطغرل الذى يخوض الكثير من الحروب ومحاولة أرطغرل ان يوحد بين القبائل التركية بقيادة أرطغرل في عهد الدولة العثمانية.

القنوات الناقلة للمسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس تقوم بعض القنوات العربية باعادة عرض الحلقة 134 قيامة أرطغرل الجزء الخامس فى اليوم التالى، منها قناة اليرموك الاردنية، وقناة وطن، وقناة فور شباب، وقناة دعوة، وقناة الشرق، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة احداث مثيرة، وسنقدم لكم تردد القنوات الناقلة لكافة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل. القناة التردد معدل الترميز قناة اليرموك تردد 11678 أفقى 27500 عمودي قناة فور شباب تردد 11316 أفقى 27500 عمودي Advertisements قناة وطن تردد 11012 أفقى 27500 أفقى قناة دعوة تردد 10727 أفقى 27500 أفقى قناة الشرق تردد 11137 / 12604 أفقي 27500 أفقي

مسلسل ارطغرل الحلقة 135 حصريا تم عرض الحلقة الجديدة 135 من الجزء الخامس، منذ ساعات قليلة وإليكم رابط مشاهدة الحلقة مترجمة الى اللغة العربية بعد العرض الأول لها على القنوات التركية وطرق الحصول على الحلقة الجديدة بشكل مباشر من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com.