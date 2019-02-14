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قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 .. ارطغرل على قناة اليرموك حصريا وموقع النور ALNoor TV مترجم

بعد النجاح الكبير الذى اثاره المسلسل التاريخي أرطغرل بشعبية كبيرة للغاية بين الدول العربية، والذى وصل إلى جزئه الخامس حيث اخذ اعلى نسبه متابعة حازت عليها حلقات الموسم الجديد، وقد اصبح مسلسل قيامة ارطغرل أحد اشهر المسلسلات التركية أنتشاراً، حيث يتم اذاعته بأكثر من لغة فى العديد من الدول في أكثر من 23 دولة حول العالم، ونظرا لتزايد نسبة متابعة المسلسل عبر الملايين في المنطقة العربية، بينما يذاع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل على قناة trt التركية وهى الناقل الحصري صاحبة العرض الأول للمسلسل حيث تعرض حلقة واحدة من المسلسل كل أربعاء أسبوعياً، كما حصلت قناة اليرموك الأردنية على النايل سات على اذاعة مسلسل قيامة ارطغرل مترجم إلى اللغة العربية، حيث تقوم القناة باذعة حلقة من المسلسل كل خميس من كل اسبوع في الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي الواحدة مساءاً يوم الجمعة يتم اعادة عرض حلقة المسلسل.

اذاعة قناة trt1 الحلقة 135 قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul يذاع المسلسل بث مباشر وحصرى على على قناة trt1 التركية والتى تذيعه باللغة الاصلية للمسلسل وهى اللغة التركية، ويعرض مساء الاربعاء من كل اسبوع ويتم اعادة عرض الحلقة مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور الالكترونى عقب الانتهاء من عرضه الاول والحصرى على قناة trt1 التركية، ويقوم عدد كبير من القنوات العربية و القنوات الأجنيىة، باعادة عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركى قيامة أرطغرل بالعديد من اللغات، لما حققه المسلسل من اهتمام جماهيرى كبير.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل. – قناة TRT 1 HD Turkey – تردد 11054 V 30000 – قمر Türksat 42°E – قناة Qatar TV – تردد 10719 V 2750011604 V 27500 – قمر نايل سات – قناة 4Shbab TV Egypt – تردد 11315 V 27500 – قمر نايل سات Advertisements