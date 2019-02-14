“لمواصلة الحدث الأهم هجوم المغول”شاهد حالاً الحلقة hd أرطغرل” على موقع النور...

ومازال العرض الأكثر متعة وتشويق بالعالم مستمر وتستمر معه أحداثه المليئة بالمفاجآت، مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 132 التي تحمل العديد من التطورات، وسنتناولها معكم اليوم حتي يحين موعد الحلقة 135 ارطغرل على القناة الرائدة في إذاعة حلقات ارطغرل لكافة المواسم قناة تي أر تي الأولى بجانب موقع النور الذي يمتلك حق عرض ارطغرل مترجمة للعربية.

الحلقة 135 قيامة أرطغرل مترجمة الجزء الخامس

وكما ذكرنا تحمل الحلقة 135 ارطغرل شغف كبير عقب ما تم أسر ايلبيلغي بالحلقات السابقة وقد كان بالطبع يتقرب ارتوك من القائد ارطغرل ويتودد إليه حتي يعلم كافة أسراره علاو ة على مكان الصندوق كما أمره الأمير بهاء الدين، ويطلب بالاجتماع ارتوك نقل أموال الضراب.

ومن الحلقات السابقة شاهدنا من خلالها ارتوك يقع كمين الاردغوس حين يخرج بأموال الضراب فمن المتوقع أن يحضر دراغوس للاستيلاء على الأموال و من هنا يأخذ رأسه ارتوك للثأر لابيه والجميع محاربي قبيلته، ولكن علم اردغوس اللعين بالفخ المنصوب له.

الحلقة 135 ارطغرل مترجمة للعربية الجزء الخامس

اليوم على موعد مع الحلقة 135 ارطغرل من خلال موقع النور وكذلك عقب ما يتم إذاعتها على مدار ساعتين على قناة تي أر تي الأولي، نتابع معكم زوارنا الكرام أحداث الحلقة 135 اليوم على تي أر تي وموقع النور .