الآن مشاهدة الحلقة 135 قيامة أرطغرل بث حصرى مباشر الجزء الخامس موقع النور

مشاهدة الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، ينتظره اليوم ملايين المشاهدين، من عشاق المسلسل التاريخى، الذى استطاع اقتحام كل بيت، لينال اعجاب الصغير و الكبير، الرجال و السيدات، فقد استطاع فريق عمل المسلسل جذب اهتمام الجميع بأحداث المسلسل الشيقة، و الدرامة الرائعة التى يقدمونها، المسلسل حقق نجاحا كبيراً، مع كل جزء يتم تقديمه، و فى خلال الأربعة أجزاء التى تم تقديمه خلال أربع سنوات، أثبت نجاح منقطع النظير، و زادت شعبيته بدرجة كبيرة، و حاليا يتم اذاعة الجزء الخامس ، حلقة كل أسبوع.

بث مباشر الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

سنعرض لكم الليلة بث مباشر الحلقة رقم 135 من مسلسل قيامة أرطغرل، و التى تأتى ضمن أحداث الجزء الخامس من المسلسل التركى.

سوف يتم عرض المسلسل على قناة trt التركية

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الان يتم اذاعة الحلقة على الهواء مباشرة

الحلقة بدأت بمشهد أرطغرل و هو يطلب رجوع ابنه مقابل أن يعطى للمغول الصندوق الذى يريدونه.

و نشاهد رجال أرطغرل يتحدثون مع زانوغيتش بعد انكشاف أمره لديهم، و رسالة تصل ليد ابليغنى من خادمتها، و تحاول ابليغنى أن تذهب الى أخيها، و يأتى مشهد اختطاف ابن أرطغرل عثمان و حبس مع الأطفال الذى تم اختطافهمن نشاهد رجال أرطغرل و قد قاموا بعمل كمين للشخص الذى كلفه قائد المغول بمراقبة أرطغرل، تخرج ابليغنى لمقابلة أرطغرل دون معرفة أخيها بيولات و تبلغه بما عرفته من أخبار، و نشاهد قائد المغول يذهب مع بيولات الى المكان الذى كان يوجد به ارطغرل ورجاله، و قائد المغول يغضب بعد مقابلة مساعد دراجوس، و يبدى غضبه لبيولات، و يذهب أرطغرل لمقابلة دراجوس و يذهب رجل أرطغرل لمقابلة قائد المغول، على أنه أحد رجال المغول، و سنشاهد تخطيط أرطغرل مع رجاله لاستعادة ابنه عثمان و القضاء على المغول، و يذهب بيولات و قائد المغول للقلعة و يقابلون مساعد دراجوس، يتحدث بيولات مع غوندوز، بعد قيامه برفع راية قبيلته على قبيلة كابى.

بعد انتهاء الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل سيتم ترجمة الحلقة على موقع النور