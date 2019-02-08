كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس.. وهذه هي القنوات الناقله لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتوي الحلقة 135 من المسلسل الأوسع انتشارا "قيامة أرطغرل" والذي ينتظره ملايين المشاهدين في الشرق الأوسط والعالم العربي، الكثير من الأحداث النارية ولذلك ينتظر المشاهد عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس من أجل معرفة مصير عثمان الذي تم خطفه على يد المغول من أجل أن يسترده الصندوق السري من والدة أرطغرل.

كما انهما حاولا تجنيده لصالحهم مثلما فعل الصلبيين بتوروغت في الجزء الأول فيما تشهد عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس محاولة أرطغرل إستعادة عثمان بجانب تحرير قبيلته التي أحتلها المغول من أجل القبض عليه حتى يحصلوا على الصندوق الذي يحتوي الكثير من الأسماء التي تحضر نفسها لمواجهة المغول.

عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس

كما يشهد عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس تفعيل الإتفاق ما بين أرطغرل وقائد القلعة البيزنطية أورانوس المتعاون سراً مع المتمرد دراغوس الذي يريد ان يسطوا على حكم سوغوت من أرطغرل، كما ستشهد عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل الجزء الخامس الكشف عن شخصية دراغوس الذي يتخفى في شخصية زانغوتش خادم الكنيسة، وتعرض الحلقة 135 قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية على ان يتم طرحه على موقع النور مترجم للغة العربية يوم الاربعاء القادم، فيما تعرض قناة اليرموك الأردنية وقطر والوطن الحلقة 135 قيامة أرطغرل يوم الخميس القادم مترجمة الى العربية.

ترددات قنوات عرض الحلقة 135 قيامة أرطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد

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النايل سات قناة قطر 10971

النايل سات قناة دعوة 10727

النايل سات قناة اليرموك 11678

النايل سات قناة فور شباب 11137

النايل سات قناة وطن 11012

أبطال قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.