تهريب أكثر من مليون دولار.. واقعة تؤكد المخططات التركية الخبيثة في موريتانيا

أحبطت قوات خفر سواحل موريتانيا، في وقت سابق، محاولة تهريب أكثر من مليون و397 ألف دولار عبر إحدى سفن الصيد العاملة في المياه الإقليمية قبالة مدينة نواذيبو، مركز الثروة السمكية الموريتانية، وعاصمة البلاد الاقتصادية.

وبحسب مصدر خاص، فإن العملية تمت إثر ورود معلومات لدى خفر السواحل بوجود مخطط لتهريب أموال بوسائل غير قانونية قبل أن تباشر الجهات الأمنية التفتيش الذي كشف هذه الجريمة.

وأوضحت مصادر رسمية موريتانية، أن السفينة التركية تسمي "مامول إسماعيل رايس"، وتعمل ضمن أسطول الصيد التركي العامل في مجال صيد الأسماك طبقا لاتفاقية موقعة قبل سنوات بين البلدين.

السفن التركية في موريتانيا.. صيد جائر يغتال البيئة البحرية وأكد المصدر توقيف قبطان السفينة - الذي يحمل الجنسية التركية – وبدء التحقيق معه حول ملابسات هذه العملية.

وكان ناشطون موريتانيون انتقدوا ممارسات سفن صيد تركية بساحل البلاد، عبر أساليب الصيد الجائر التي تنتهك معايير اتفاق الصيد المبرم منذ سنوات بين نواكشوط والشركات مالكة السفن.

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