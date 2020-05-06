مستشفى جرسيف اطر طبية دات كفاءة تقابلها عراقيل سوء التسيير

تحية عالية للجنود البيض من ممرضين ومن اطباء ومن اختصاصيين الساهرين على صحة المواطن في كل ربوع المملكة وسهرهم الليالي والايام في مواجهة جائحة فتاكة يمكن ان يكون ضحيتها اي احد منهم لا قدر الله.

لكن بالرجوع قليلا الى محرك البحت قوقل وبمجرد كتابة مستشفى جرسيف تجد ان اغلب الكتابات والشكاوى في جميع المنابر الاعلامية تقصد ادارة بعينها والكل يعرف هدا فان تكون مدير مستشفى بدون حنكة او خبرة فقط تتبع اقتراحات اشخاص ليس لديهم دراية بالتسيير بالاضافة الى التدخل المباشر في عمل طبيب او ممرض فهدا غير معقول وعندما تقع الواقعة لا تجد الادارة الى الطبيب او الممرض الدي تعلق عليه شماعة اخطائها وعدم تسييرها الصحيح مند البدء لهته المنظومة الاساسية والحيوية في المجتمع وردتنا شكايات عدة عن عدة تجاوزات تقع وابسط متال عدم اعطاء الكمامات للبعض الا بمشقة الانفس بالاضافة الى الوقوع في اخطاء جسيمة كالخطاء الدي تم يوم 29-04-2020 والى حدود هته الكلمات في اتصال مع السيدة التي كسر ساق رضيعتها وتحدتت بمرارة في فيديو منشور على المواقع وهي تبكي بحرقة ناهيك عن الطرد التعسفي لبعض العاملين وكما نقول بالدارجة المغربية --وزييد وزييد-- اليس بالاحرا من ادارة هدا المستشفى الوحيد بمدينة جرسيف ان تحسن تسيرها للامور بعيدا عن اي حسابات نقابية -وشدلي نقطعلك- خاصة وان لدينا كفاءات جيدة واطر طبية في المستوى المطلوب



ادهم الويشو جريدة الخليج العربي

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