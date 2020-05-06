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مستشفى جرسيف عشوائية في التسيير وسخط عارم في اوساط العاملين من سوء الادارة

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لا شك ان القاصي والداني يعرف المستوى المتدني من الخدمات الدي وصل اليه مستشفى جرسيف  لاسيما في هته الظروف التي تلزم الجميع بالتحلي بروح المسؤولية تجاه كل فرد من افراد المجتمع 
لكن في حالة المستشفى الوحيد في عمالة جرسيف والدي يقصده المعوزين من ابناء المنطقة قبل ميسوريه نجد ان حالة الطوارئ باتت سببا مقنعا لدى ادارة المستشفى في تهميش اي حالة غير مصابة بكرونا ولعل حادتة الشاب الدي توفي فجائيا في المستشفى تعطي اكتر من علامة استفهام خاصة وان الشاب كان مريضا بالسكري وهناك انباء تتحدت عن اعطائة مصلا ربما كان السبب في وفاته لكن خوف اسرته من تصعيد الموضوع في ظل هته الظروف سبب عدم معرفة الحقيقة الكاملة ناهيك عن الشجارات الدائمة بين المواطنين وبعض الفهايمية في الطب اكتر من اطباء المستشفى نفسهم وفي مراسلة لاحد الاطباء النزيهين بالمستشفى اكد لنا ان سيادة المدير اصبح يتدخل في عملهم مما حدا بالبعض الى رفع مدكرة الى مندوبية الصحة لاسيما بعد اخطاء جسيمة في التعامل مع حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كرونا وخير دليل ان تاريخ 29-04-2020  يشهد ان ادارة المشتشفى ارتكبت خطئا جسيما ولولا ان الحالة كانت سلبية لكان هناك تحقيق في الموضوع 
ولا ننسى ايضا حالة الطفلة التي كسر ساقها في بطن امها واستنجدت بوزير الصحة في فيديوهات على صفحات الفيسبوك والمواقع الاخبارية  فمن يحمي سوء تسيير الادارة هدا اليس من حق المدينة ان تحظى بمدير دو كفاءة عالية عوض هدا التسيير الطفولي الدي كل همه الصراع النقابي وتصفية الحسابات ..

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الكلمات الدلائليه
amin chrayti

amin chrayti

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