"كسر الأطباق ورمي الرمان".. 5 دول تحتفل بـ"الكريسماس" بطرق غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف الاحتفالات برأس السنة الجديدة، بين كل دولة وأخرى، فالبعض يحنتفل بتكسير الأطباق، والآخر بتناول 12 حبة عنب.

وبمناسبة اقتراب العام الجديد 2021، نستعرض لكم أبرز 5 دول تحتفل بـ"الكريسماس" بطرق غريبة، وفقا لموقع" THELIST".

الدنمارك:

إحدى الدول في أوروبا، تحتفل بالعام الجديد بطريقة تكسير الأطباق في الأبواب مع الأصدقاء والعائلة، حيث أن ذلك يشعرهم بالخير مع قدوم السنة الجديدة، وفقا لمعتقداتهم.

إسبانيا:

أيضا في إحدى دول أوروبا، يستقبلون العام الجديد بتناول 12 حبة من العنب، كأحد أشهر العادات الإسبانية القديمة، حيث يعتقدون أنها تجلب الحظ.

الصين:

إحدى دول آسيا، تحتفل بالعام الجديد عن طريق طلاء الباب باللون الأحمر أو وضع القواطع الحمراء على النوافذ والأبواب، حيث يعتقدون أن هذا الاحتفال سيجلب لهم الحظ في السنة الجديدة، باعتبار أن اللون الأحمر هو الأكثر شعبية ورمز السعادة في الصين.

البرازيل:

في أمريكا الجنوبية وتحديدا البرازيل، يحرصون على استقبال العام الجديد بارتداء الزي الأبيض كمعتقد لإبعاد الأرواح الشريرة، إضافة إلى القفز فوق 7 موجات كمعتقد لجلب الحظ.

تركيا:

في أوروبا وتحديدا تركيا، يعتقد البعض هناك أن أول من يجلب الماء، في صباح اليوم الأول من العام الجديد يصبح غنيًا، كما أن البعض يحتفل بالعام الجديد بوضع الدقيق المطحون، على أبواب المنازل قبل رأس السنة بأربعة أو خمسة أيام، إضافة إلى إلقاء "الرمان" من شرفات المنازل في الشارع بعد منتصف الليل احتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة.