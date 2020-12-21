اتجاهات موضة الرجل في 2021.. جاكيت جلد التعبان وحقيبة للهاتف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

أيام قليلة ويبدأ العام الجديد بموضة خاصة للرجال، منها الجديد والغريب على طبيعة الرجل، ومنها ما هو معتاد أو يعود موضة مرة آخري، لذا نستعرض أبرز اتجاهات موضة الرجل في 2021 من موقع "stylecaster".

1- حقيبة الهاتف

رغم كونها شيئًا جديدًا على الرجل ارتداء حقيبة خاصة للهاتف الخاص به، ولكن يُعد هذا الجديد في موضة ٢٠٢١، سواء كانت معلقة في الرقبة أو الكتف، المظهر ليس رائعًا، ولكنه مناسب للتركيز التلقائي لأي شخص يميل إلى وضع هاتفه في غير مكانه كل خمس دقائق.

2- vest

موضة تختفي وتعود من حين لآخر، وهي السترة أو ما يطلق عليه Vest، فهذه هي موضة العام الجديد بالألوان الشتوية والربيعة التي تعطي انطباعًا بسهولة الحركة، والشكل الأنيق، الفيست مناسب للمواسم الانتقالية ولكنه لا ترتديه في الشتاء القاسي لأنه سيشعرك بالبرد على الرغم من شكله العصري.

3- الجلد

في عام 2021، سنرتدي جميعًا الكثير من الجلود، لذا دع هذا المظهر من الرأس إلى أسفل القدمين من Private Policy، فإذا لم تكن مستعدًا لاتخاذ هذا الاتجاه إلى أقصى الحدود، فابدأ بعنصر واحد فقط بمظهر جلدي وابني مظهرك حوله بالأساسيات.

4- الصندل

من المثير للدهشة هو الاتجاه العام للصندل الفاخر، ليس هذا فقط بل على بدلة، هو يوازن بشكل مثالي بين الأجواء الرسمية وغير الرسمية. لذا عليك التفكير في تخزين بعض الصنادل الشتوية الفاخرة.

5- جاكيت جلد الثعبان

موضة جديدة سيراها الرجل في 2021، هي جاكيت جلد الثعبان، الذي سيعطيك شكلا انيقًا ولكنه محدد في مناسباته الخاصة وغير مناسب لبيئة العمل، فعليك اختيار المكان المناسب لارتدائه.

6- الخليط

تتجه موضة 2021، إلى الألوان الكثيرة في شكل التيشرت أو البلوفر أو الجاكيت على حد سواء، بالشكل الخليط الذي يمزج ألوان كثيرة يعطي راحة نفسية في مظهر ربيعي إلى حد كبير.