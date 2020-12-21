5 فوائد لا تتوقعها لخل البلسمك.. فقدان الوزن من بينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها خل البلسمك للجسم، حيث يحتوي على عدد من المركبات المفيدة، وأبرزها مضادات الأكسدة، ويتميز بلونه البني ومذاقه اللاذع، ويمكن إضافته إلى الأطعمة التي يتم تناولها كمادة مضافة قليلة الدسم، وخاصة السلطة والمخللات المختلفة. اضغط هنا

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