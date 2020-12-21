بفستان مكشوف.. لورديانا تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى مليون (صور)

لايف ستايل

احتلفت الراقصة لورديانا، بوصول عدد متابعيها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلى مليون شخصا، إذ ظهرت بفستان ضيق وقصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.

وحملت لورديانا بالون هليوم، على شكل رقم واحد، علقت على الصورة، قائلة: «أحب أشكر كل واحد خلاني سعيدة النهاردة.. أنا مش مصدقة عدد المتابعين مليون واحد».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: «ده أقل واجب»، «عقبال الـ10 مليون»، «تستاهلي أكتر من كده».

شهرة لورديانا

يذكر أن شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا، تعود إلى انتشار مقطع فيديو، لها قبل شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص على أغنية «إخواتي»، داخل إحدى صالونات التجميل.

مقطع الفيديو تجاوز نسبة مشاهدات عالية، وأدى إلى حالة من التفاعل وإعجاب الكثيرون برقصها على الأغنية المنتشرة، إذ كان ذلك السبب الرئيسي في شهرة الراقصة البرازيلية.

وقبل أيام، نشرت «لورديانا» فيديو جديد على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت وهي ترقص للمرة الثانية على أغنية «إخواتي»، وتفاعل معها متابعوها أيضًا في التعليقات على الفيديو: «كل الدعم»، «نفس الأغنية ونفس الرقصة»، «أنتي روح قلبي».

لورديانا ترقص على أغنية بنت الجيران

كانت الراقصة البرازيلية لورديانا، أحيت حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، الذي أقيم قبل أيام، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة، وظهرت وهي ترقص على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»، بدون كوبليه «أشرب خمور وحشيش»، بعد استبداله بكوبليه «من غيرك مش هعيش»، احترامًا لقرار نقابة الموسيقيين.

وشاركت لورديانا، متابعيها قبل فترة بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها داخل المطار، مُعلنة سفرها، وظهرت وقتها بملابس كاجوال، مرتدية سترة بيضاء، وبنطلون رياضي فضفاض، بألوان فاتحة، وهي تطلب من متابعيها تخمين وجهتها القادمة.