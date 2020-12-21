أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر 3 عادات تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أبرز أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تبادل الأدوات الشخصية

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تبادل الأدوات الشخصية ينقل العدوى والفيروسات ويزيد من انتشار الأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية فقط وعدم تبادلها مع الآخرين.

استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة

تصرف خاطئ وخطير للغاية يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم خطورته مع تفشي فيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

استخدام المنديل الواحد أكثر من مرة يزيد من انتشار الفيروسات وانتقال العدوى.

كيف نحمي أنفسنا؟

استخدام المنديل مرة واحدة فقط، ثم وضعه في سلة المهملات، وغسل اليدين جيدا.

مسك النقود باليد أثناء التسوق

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو مسك النقود باليد أثناء التسوق.

لماذا يشكل خطرا؟

النقود تحمل الكثير من الفيروسات والبكتيريا، ومن ثم يمكن أن تساهم في انتشار كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد الإمساك بالنقود.

استعمال الكروت الائتمانية في الدفع وتعقيمها بمطهر بعد استعمالها.

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