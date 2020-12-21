"جواز سفر كورونا".. هل سيكون شرطا أساسيا للمسافرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تحولت المناقشات بعد أن بدا أن لقاح التحصين ضد كورونا سيبدأ توفيره خلال وقت قريب، للحديث حول ضرورة وجود "جواز سفر" المناعة، الذي من شأنه أن يثبت أن الشخص قد تم تطعيمه ضد الفيروس، وهو ما قد يُمنح المزيد من الحرية في التجمع في الأماكن العامة والسفر، وهو ما طرحه موقع health، الذي حاول الإجابة عن سؤال ما إذا كان هذا الجواز ضروريًا أم لا؟

دول تبدأ الإعلان عن الجواز

في نوفمبر الماضي أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إنه وصل إلى المراحل النهائية من تطوير جواز سفر رقمي للمسافرين، بحيث سيسمح ذلك الجواز فحص الراكب ويؤكد تلقيه لقاح كورونا، لتقوم الشركات بالتحقق منها قبل السماح للمسافر بالصعود على متن طائراتها.

وفي أستراليا، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الرسمية كانتاس، آلان جويس، إنهم بصدد تغيير شروطهم للمسافرين الدوليين، بحيث سيطلب منهم الحصول على التطعيم قبل ركوب الطائرة.

وربما تفعل أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، الخطوط الجوية الكورية، الشيء نفسه، حيث قالت المتحدثة جيل تشونج إن الحكومات من المرجح أن تطلب التطعيم كشرط لرفع متطلبات الحجر الصحي للوافدين الجدد، حسبما ذكرت ABC News.

جواز سفر كورونا ليس بالأمر الجديد

لم يكن بالأمر الجديد مطالبة الدول بشهادات التحصين، فمنذ عقود تطلب بعض البلدان بالفعل شهادات تحصين لأمراض مثل شلل الأطفال والحمى الصفراء لمنع الانتشار العالمي، حيث حمل المسافرون الدوليون "شهادات التطعيم الدولية" المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وبرعاية وزارة الصحة والتعليم والرعاية الصحية الأمريكية.

أهمية جواز التحصين ضد كورونا

يعد جواز سفر التطعيم هو أسرع وأسهل طريقة لإثبات تلقي الأشخاص التطعيم، وفي هذا الصدد يقول خبير الأمراض المعدية Amesh A. Adalja ، لمجلة Health، إنه "سيسهل فهم من يتم ومن لا يتم تطعيمه"، مشيرًا إلى أنه في حال الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم فسيخضعون للاختبار أو الحجر الصحي عندما يسافرون دوليًا، في حين أن أولئك الذين تم تطعيمهم قد يكون لديهم آلية دخول أبسط.

ويضيف: "نظرًا لأن الدول والبلدان والحكومات تتعامل مع فيروسات وأمراض جديدة ومتطورة، فإن وجود سجل آمن ومأمون ويمكن الوصول إليه ومنسق للتحصينات يبدو أمرًا منطقيًا"، مؤكدًا أن مزاياه واضحة لسلامة الأفراد خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ماذا عن تطبيق جواز سفر كورونا؟

سيشمل تطبيق جواز سفر كورونا نتائج اختبار كل شخص وتفاصيل تلقيه اللقاح، فيبدو أنه سيكون عبارة عن تصريح يتم تقديمه في المطار أو أي مكان عام.

وهناك معلومات تفيد بأنه سيتم طرحه هذا الشهر للمسافرين على الرحلات الجوية من نيويورك وبوسطن ولندن وهونج كونج؛ ومن بين شركات الطيران المشاركة جيت بلو ولوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية الدولية ويونايتد إيرلاينز وفيرجن أتلانتيك.

في أكتوبر، تمت تجربة التطبيق بنجاح على رحلات طيران كاثي باسيفيك ويونايتد إيرلاينز بين هونج كونج وسنغافورة ولندن ونيويورك، كما تعمل غرفة التجارة الدولية على تطوير برنامج تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه حل قابل للتطوير يمكّن الحكومات وسلطات الحدود من إعادة فتح السفر عبر الحدود بأمان وكفاءة.

ومن المرجح أن تستمر مقترحات الدول خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تقدم كل دولة توصياتها وخططها الخاصة بهذا الشأن.

لماذا جواز التطعيم أمر بالغ الأهمية؟

جواز سفر التطعيم له فوائد أخرى إلى جانب السفر إلى الخارج، حيث سيساعد ذلك في ضمان دقة التواريخ لأي لقاحات معززة مستقبلية أو القدرة على إخطار متلقي اللقاح بأي آثار سلبية تم اكتشافها على مدى عقود.

وهو ما حدث في المملكة المتحدة، حيث بدأ طرح اللقاح بالفعل، ستوفر خدمة الصحة الوطنية (NHS) بطاقة هوية COVID-19 لكل مقيم في المملكة المتحدة لديه اللقاح، ستشمل المعلومات الموجودة على البطاقة نوع اللقاح ورقم الدفعة وتاريخ تناولها ورسالة لتذكير المريض بتاريخ جرعة المتابعة الحاسمة، على أن يتم تسجيل هذه المعلومات في قاعدة بيانات.