ما سر استخدام لبن الحمير لنضارة البشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يرجع تاريخ استخدام لبن الحمير في تفتيح البشرة ونضارتها إلى آلاف السنين، وكانت الملكة كليوباترا، آخر ملوك الأسرة المقدونية في مصر، أشهر مستخدميه حتى أصبح مكونا أساسيا من مكونات مستحضرات التجميل حتى الآن.

واستعرضت وكالة "سبوتنيك" تقريرا حول فوائد لبن الحمير في الحفاظ على البشرة، مشيرة إلى أنه غني بالعديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية إضافة إلى نسبة الكالسيوم العالية.

ويقول التقرير إن السر في استخدام لبن الحمير في التجميل هو أنه "عندما يفسد الحليب يحول سكر الحليب اللاكتوز بواسطة البكتيريا إلى حمض اللاكتيك وتتحول إلى أحماض ألفا هيدروكسي التي تسبب تقشر الطبقة السطحية وتترك بشرة جديدة أكثر نعومة".

ولفت إلى أن هذه العملية تعرف بـ"التقشير الكيميائي" الذي ينتج عنه بشرة جديدة ذات مظهر أكثر شبابا.