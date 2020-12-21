رسالة غامضة من غادة عبد الرزاق: «بقيت أبصلك واستغفر»

علاقات و مجتمع

رسالة غامضة، شاركتها الفنانة غادة عبد الرازق، عبر خاصية «أستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثارت بسببها حالة من الجدل، إذ تضمنت إشارة ضمنية إلى شخص مجهول.

غادة عبد الرازق: «هرمون المجاملة خلص»

كتبت غادة، كلمات موجهة إلى شخص لم تذكره، إذ قالت: «هرمون المجاملة عندي خلص.. أقصى حاجة بعملها حاليا إني أبصلك واستغفر»، وسرعان من تداول المنشور الغامض على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن المقصود بتلك الرسالة.

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

كانت الفنانة غادة عبد الرازق، احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، عبر حسابها «إنستجرام»، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي»، مرفقة عدة صور تجمعهما في مناسبات مختلفة.

وفي يوليو الماضي، احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بعيد ميلادها الـ55، خلال وجودها مع زوجها وأصدقائها في الساحل الشمالي، حيث فاجأوها عند دخول غرفتها، لتجد أصدقائها ينتظرونها بورود مرسومة على هيئة كلمة «happy birthday»، بالإضافة إلى تورتة كبيرة الحجم.

وأطلت حينها غادة بملابس صيفية جريئة، تضمنت هوت شورت وتوب أبيض، خلال وقوفها بجوار ابنتها الوحيدة روتانا وحفيدتها، ومجموعة من الأصدقاء، والذين ظهورا بكمامات طبية.

وفي مايو الماضي، أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، خبر زواجها من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني «سلطانة المعز»، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت غادة، مقطع فيديو قصير مدته 5 ثوان، مدون عليه جملة «زواج غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا»، إذ ظهرت بفستان زفاف «أوف شولدرز» منقوش وضيق وبدون أكمام، من تصميم هاني البحيري، مع تسريحة من مصمم الشعر توني، فيما اختارت مكياجا هادئا بأنامل زينب حسن، وهى إطلالة سبق ظهورها به ضمن أحداث مسلسل «أرض جو» في 2017.

يشار إلى أن غادة عبدالرازق، شاركت في السابق الرمضاني الماضي، بمسلسل «سلطانة المعز»، من بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.