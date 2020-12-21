سمر مرسي تعلن الحداد بعد وفاة والدها بكورونا: نصيحة للجمهور وطلب وحيد

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة سمر مرسي، وفاة والدها اللواء مصطفى السيد، متأثرًا بإصابته بوباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ طلبت من جمهورها بالدعاء لفقيدها، ونصحتهم بالحفاظ على صحتهم، في ظل عودة انتشار الفيروس القاتل مجددا.

وكتبت «سمر» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان البحرى مصطفى السيد مرسى.. بسبب كوفيد 19، أرجوكم ادعوا له، في الجنة يا بابا إن شاء الله»، مختتمة: «خلو بالكوا من نفسكم».

وتفاعل متابعو سمر مرسي، من الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني، مع المنشور، إذ سارعوا في تعزيتها والدعاء لوالدها بالرحمة، ومن أبرز التعليقات: «البقاء لله يا سمر.. شدي حيلك»، «الله يرحمه ويغفرله.. البقاء لله»، «ربنا يرحمه ويعزيكم يا رب»، «لا حول ولا قوة إلا بالله».

أعمال الفنانة سمر مرسي

كانت آخر أعمال الفنانة سمر مرسي، مشاركتها في مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، إذ جسدت دور فتاة من الطبقة الوسطى، وتقع في حب شريف منير، إذ تعمل مساعدة شخصية له.

وتستعد سمر، حاليًا للمشاركة كضيف شرف في فيلم «موسى» وهو من إخراج بيتر ميمي، وانتهت من تصوير دورها القصير في شهر يونيو من العام الجاري، بعدما انتهت من تصوير أعمالها في رمضان.

وفيلم «موسى» من بطولة عدد من الفنانين منهم إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، وأسماء أبواليزيد، وأحمد العوضي.

وفيلم «موسى» من أنواع الأفلام التي تنتمي إلى الخيال العلمي، وأحداثه حول طالب في كلية الهندسة واخرتع روبوت، وهو الأول في الشرق الوسط، وذلك بهدف الانتقام من وفاة والده وتحقيق العدالة.