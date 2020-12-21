8 معلومات عن مي حسن صاحبة أغرب قضية بمحاكم الأسرة: هاجمت رضوى الشربيني

علاقات و مجتمع

ربما تصبح الفنانة مي حسن، صاحبة أول قضية من نوعها في أروقة المحاكم المصرية، بعدما قررت رفع قضية ضد طليقها أمام محكمة الأسرة، تلزمه برؤية نجله، بعد انفصالهما الذي وقع قبل 3 أعوام.

«فين بابا» السؤال أساسي ظل يردده الصغير، خاصة في المناسبات التي رغب بحضور والده فيها، ومنها عيد ميلاده، إذ كان ذلك الدافع القوي وراء إقدام «مي» على هذه الخطوة، خاصة وأن الحالة النفسية للصغير كانت تزداد سوءا.

معلومات عن الفنانة مي حسن

- ولدت مي حسن يوم 1 سبتمبر 1984، أي أنها تبلغ من العمر 36 عامًا.

- كانت أولى أعمالها المشاركة في مسلسل «أزمة نسب»، الذي يعد أولى تجاربها في عالم الدراما، عام 2016، والمسلسل من بطولة الفنانة زينة وريم البارودي.

- في عام 2019، شاركت مي حسن في مسلسل «البرنسيسة» الذي عرض في شهر رمضان، وكان بطولة الفنانة مي عزالدين، وانضمت إلى فريق فيلم «استدعاء ولي الأمر» بمشاركة عدد من الفنانين، منهم: حورية فرغلي ومحمد عز وسماح أنور وصبري فواز.

- آخر أعمال مي حسن، حاليًا، المشاركة في مسلسل «طلقتك نفسي»، الذي يعرض حاليًا، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم: كارولين عزمي وهاجر أحمد وأحمد عصام.

- انفصلت عن زوجها في بداية عام 2015، ورفضت رفع الدعاوى القضائية بينها وبين طليقها، فيما يخص النفقة ومصاريف ابنها في الدراسة.

- لا تريد مي حسن العودة إلى طليقها مرة أخرى، إذ أن الهدف من وراء رفع قضيتها، هو عودة العلاقات الطيبة بينهما، حتى لا يتأثر ابنهما بذلك، وتبقى علاقتهما في الإطار السليم ما بين أب وابنه.

- أبرز تصريحات مي حسن، هو نصيحتها للنساء بـ«كوني روقة»، وهي الشخصية الشهيرة في فيلم «العار»، إذ قالت خلال برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»: «لما قولت كوني روقة، مكنش قصدي الجانب السيء، أنا قصدي أنها تديله الحنية والاهتمام، اعملي كده عشان هو كمان هيديكي كده».

- هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني، في عام 2018، حين نصحت إحدى السيدات بحظر الرجل الذي كانت مرتبطة، إذ أوضحت مي حسن، وقتها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيسبوك»: «إحنا أساسنا راجل، لولاه مكناش جينا، وكل واحدة فينا في حياتها راجل سواء حبيب أو أب أو أخ أو صديق، بتعتمد عليه، أول ما بتعملي حادثة بتروحي لراجل، ولما حد يديكي على قفاكي بتروحي لراجل».