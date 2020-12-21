فساتين سهرة باللون الاحمر موضة 2021 لمناسبات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تقع كل سيدة في حيرة عند اختيار الاطلالة المناسبة لسهرة نهاية العام، لكن يبقى اللون الاحمر هو المفضل بالنسبة للاكثرية.

اختاري فستان جريء ولافت للأنظار في احتفالات رأس السنة موضة 2021 من أجمل موديلات فساتين سهرة حمراء قدمها أشهر مصممين لبنانيين للعام القادم.



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فساتين حمراء فخمة

جوروج حبيقة





قدمت العديد من الماركات فساتين حمراء منفوشة بتصاميم فخمة ومبهرة.





من توقيع المصمم داني أطرش، اخترنا لكِ فستان أسود شفاف بأكمام طويلة ومغطى التطريزات الحمراء البرّاقة بالكامل.





كما قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة فساتين حمراء منفوشة بتصاميم فخمة وغير تقليدية، مثل الفستان بالكم الواحد الشفاف مع الوشاح الطويل من أحد الكتفين، والفستان المحتشم بالتنورة المنفوشة والأكمام الطويلة.





ولإطلالة مبهرة في السهرات، يمكن أن تختاري فستان أحمر بقماش شفاف ومرصع بالكامل بتطريزات برّاقة مثل فستان زهير مراد.





وتميزت فساتين جورج شقرا بالرقي والأنوثة، مثل الفستان بالكم الواحد والفستان القصير مع التنورة التول الطويلة والمزينة بتطريزات الورود الحمراء.







فساتين حمراء ناعمة

ELIE SAAB





أيضاً قدم بعض المصممين اللبنانيين فساتين حمراء ناعمة لإطلالة بسيطة وناعمة في السهرات.





أحببنا فساتين ايلي صعب العصرية باللون الأحمر بالصيحات الرائجة مثل الأكمام القصيرة الواسعة والوشاح الطويل من الخلف والفستان المزين بحزام حول الخصر.





وقدم جورج حبيقة فساتين سهرة حمراء بتصاميم عصرية ومفعمة بالحيوية مثل الفستان القصير من الأمام والطويل من الخلف، والفستان متوسط الطول بصيحة الكشاكش على الصدر والتنورة.





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