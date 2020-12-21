الامارات | العالم يشهد «الاقتران العظيم» مساء اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يشهد «الاقتران العظيم» مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، المهندس محمد شوكت عودة، إن العالم سيشهد مساء اليوم الإثنين ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 سنة، يسميها البعض «الاقتران العظيم»، وهي اقتراب ظاهري في السماء بين كوكب المشتري وكوكب زحل، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة.

وأضاف عودة أن كوكب المشتري يحتاج إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، وهذا يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما بعضاً مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين، أما ما يميز الاقتران هذا العام هو أن المسافة بينهما ستبلغ ست دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة، وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهرياً، وهي مسافة تعتبر صغيرة جداً.

وفي التفاصيل، قال مدير مركز الفلك الدولي في بيان صحافي: «كانت آخر مرة حدث فيها الاقتران بمثل هذه المسافة قبل نحو 400 عام، وذلك يوم 16 يوليو 1623م، ولكن المفارقة أن ذلك الاقتران لم يكن مشاهداً إلا من المناطق القريبة من خط الاستواء، لأن المشتري وزحل كانا قريبين من الشمس، وعليه يمكن القول إن آخر اقتران مماثل أمكنت مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية كان قبل 800 عام، وذلك يوم 05 مارس 1226م، وكانت المسافة بينهما دقيقتين قوسيتين فقط! وسيكون الاقتران المماثل القادم عام 2080م، والذي يليه عام 2417م».

وتابع عودة: «خلافاً لما تذكره بعض المواقع، وعلى الرغم من أن المسافة بين الكوكبين ستكون قريبة جداً، إلا أنهما لن يتحدا ويظهرا كجرم واحد، فالمسافة بينهما أقل من أن تحدث هذه الظاهرة». ويشار إلى أن المسافة الحقيقية بين الكوكبين تبلغ ملايين الكيلومترات، وهذه الظاهرة مجرد تقارب ظاهري كما يُرى من الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن كوكبي المشتري وزحل من الأجرام اللامعة جداً التي يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة حتى من داخل المدن الملوثة ضوئياً، فكوكب المشتري هو ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة، وكذلك فإن كوكب زحل من ألمع الأجرام السماوية. ولمشاهدة هذا الحدث انظر إلى جهة الغرب فور حلول الظلام، وستلاحظ جرماً أبيض لامعاً جداً فوق الأفق الغربي هذا هو كوكب المشتري، ويعلوه جرم آخر لامع ذهبي اللون هذا هو كوكب زحل، وإذا نظرت إلى السماء قبل يوم 21 ديسمبر ستلاحظ كلا الجرمين أيضاً، إلا أنهما سيكونان أبعد عن بعضهما بعضاً، وستقل المسافة بينهما بمرور الأيام إلى أن تصل أقل ما يمكن ليلة الإثنين 21 ديسمبر، ويمكن رؤيتهما في الأيام التالية أيضاً، إلا أن المسافة بينهما ستزداد، وسيعلو المشتري زحل. وأضاف البيان الصحافي مخاطباً الجمهور «كي لا تفوتك هذه الظاهرة، احرص على الرصد من مكان أفقه الغربي مكشوف، فالكوكبان قريبان نسبياً من الأفق، وقد تحجبه البنايات أو المرتفعات، وكذلك لا تتأخر كثيراً بعد حلول الظلام، فهما سيغيبان بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من غروب الشمس، واحرص على الرصد من مكان غير مغبر أو غائم، فهذه قد تحجب أو تضعف الرؤية».



آخر اقتران أمكنت مشاهدته كان قبل 800 عام.

المشتري يحتاج إلى 12 سنة ليدور حول الشمس، وزحل 30 سنة.

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