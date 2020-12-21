الامارات | مسيرة لـ 100 بابا نويل على دراجات نارية في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لـ 100 بابا نويل على دراجات نارية في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في زي بابا نويل.. تجول سائقو دراجات نارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، ضمن استعراض سنوي للتنديد بإساءة معاملة الأطفال.

وحذر المشاركون من أن عدداً أكبر من الصغار كان عرضة للانتهاكات عام 2020، في ظل جائحة «كورونا»، والاستعراض تقليد عالمي مع اقتراب عيد الميلاد، وينظمه في طوكيو أعضاء نادي هارلي سانتا كلوب، الذي تأسس عام 2008.

وقال سائقو الدراجات النارية، خلال الاستعراض، إن الحدث يحظى بأهمية أكبر هذا العام، لأن المزيد من الأطفال بات معرضاً للعنف المنزلي خلال الجائحة.

وعادة ما يشارك في هذا الاستعراض المئات من سائقي الدراجات النارية، لكن هذه المرة اقتصرت المشاركة على نحو 100 منهم بسبب الجائحة.

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