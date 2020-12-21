الامارات | نجمة موضة النساء في الشتاء.. قطعة هجينة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة موضة النساء في الشتاء.. قطعة هجينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل «الشاكيت» (Shacket) نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إحساساً بالدفء، وإطلالة جذابة تعكس تفردها وتميز أسلوبها، وأوضحت مجلة «Elle» أن «الشاكيت» هو قطعة هجينة تجمع بين ملامح القميص «Shirt» وسمات الجاكيت «Jacket»، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعاً من مزيج من الأصواف.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن «الشاكيت» يتألق هذا الموسم بنقوش الكاروه ذات الألوان الزاهية والمبهجة، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية وتكسر كآبة الشتاء من ناحية أخرى.

ويمتاز «الشاكيت» بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن تنسيقه مع سروال جلد وبوت للحصول على إطلالة كاجوال جريئة، كما يمكن تنسيقه مع فستان قصير (ميني) للحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة.

ويمكن كذلك تنسيق «الشاكيت» مع سروال جينز وحذاء لوفر، للحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل.

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