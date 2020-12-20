«فولة واتقسمت نصين».. 3 شبيهات لـ ياسمين صبري في الوسط الفني

لايف ستايل

«بقيتي شبه ياسمين صبري».. تعليق طارد 3 فنانات في الوسط الفني، بسبب صورهن التي شاركوها مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وفيس بوك وتويتر، دون رد من أغلبهن على ذلك التشبيه حتى الآن.

سارة نخلة

«حلوة أوي، شبه ياسمين صبري»، و«في شبه كبير بينك وبين ياسمين صبري»، «إنتي وياسمين فولة واتقسمت نصين».. أبرز التعليقات على الصورة الأخيرة، التي نشرتها الفنانة وملكة جمال سوريا سابقا سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمنت إطلالتها بـ«نو ميكاب».

تسببت تلك التعليقات في إثارة الجدل حول خضوع ملكة جمال سوريا سابقا لعمليات تجميل، تسببت في تغير ملامحها، إلا أنها لم ترد على تلك التعليقات.

كارولين عزمي

ومنذ أيام، شبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشابة كارولين عزمي بياسمين صبري، بسبب صورتها بـ«نو ميكاب»، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي أظهرت خلالها حسنة الوجه، التي تشتهر بها الفنانة ياسمين صبري.

جيهان خليل

يطلق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب «شبيهة ياسمين صبري»، على الفنانة الشابة جيهان خليل، حيث يؤكد متابعوها من حين إلى آخر على تشابهها مع ياسمين على أكثر من «فوتو سيشن» لـ«جيهان»، والذي تشاركه عبر «إنستجرام».

وسبق أن ردت «جيهان» على تشبيها بالفنانة ياسمين صبري، قائلة لـ«هُن» ضاحكة: «بصراحة لا تعليق على اللقب ده».

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، اختيرت ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، للمرة الثالثة، بحسب ما أعلنته مسابقة «تي سي كاندلر»، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وشاركت «تي سي كاندلر» عبر «إنستجرام»، صورة الفنانة ياسمين صبري خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وتضمنت قائمة أفضل 100 وجه في العالم، عددا كبيرا من نجوم هوليوود وبوليود وملكات جمال من مختلف دول العالم.