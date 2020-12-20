موديلات تنورة جلد موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - عادت صيحات الثمانينات إلى واجهة الموضة وفي مقدمتها التنانير الجلد مستقيمة القصة Leather pencil skirt التي اجتاحت عروض أزياء شتاء 2021.

شاهدي تنانير جلدض يقة موضة 2021 وتعرفي الى طرق تنسيقها من وحي اطلالات العارضات.

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تنانير جلد ضيقة قصيرة موضة 2021

MARC JACOBS





تجرئي واعتمدي صيحة التنانير الجلد القصيرة هذا الشتاء، نسقي التنورة الجملي المزوده بحمالات من هرميس Hermès مع كنزه صوف قصيرة تجمع نغمات الجملي أو باللون الأحمر وارتدي جوارب سوداء طويلة وتممي اللوك ببوت أسود قصير.



على غرار عارضة مارك جاكوبز Marc Jacobs نسقي التنورة الجلد السوداء مع جاكيت جلد قصير وتوب أبيض واكملي أناقتك بحذاء وحقيبة وقفازات حمراء أو باللون البرغندي.

تنانير جلد ضيقة طويلة موضة الموسم

VALENTINO





اذا كنتِ تملكين ستايل محتشم يمكنك الإستعانه بالتنانير الجلد الطويلة التي تصل إلى الكاحل، ستعجبك التنورة السوداء من مجموعة ميو ميو Miu Miu، ارتديها مع بليزر جلد طويل زينيه بحزام جلد بني داكن على أن يكون الحذاء أسود مدبب والحقيبة حمراء.



جربي تنسيق التنورة السوداء من مجموعة فالنتينو Valentino مع كنزه صوف سوداء طويلة وقميص أبيض لمزيد من الإحتشام وانتعلي بوت طويل يخفي الجزء الظاهر من الساقين.

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تنانير جلد ضيقة ميدي آخر موضة



LOEWE



برزت التنانير الجلد بالطول المتوسط الذي يصل إلى منتصف الساق أو تغطب الركبه بالكاد مثل التنورة الزرقاء من توقيع لانفان Lanvin والتي نسقت مع كنزه صوف Baby blue ومعطف ماكسي أصفر خردلي.



أيضًا أعجبتنا تنورة لويفي Loewe التي ارتدتها العارضة مع توب مخمل منفوخ الكمين وحذاء Loafers مريح.

تنانير جلد ضيقة تتسع من عند الركبه

GABRIELA HEARST





انتشرت موضة التنانير الجلد الضيقه التي تتسع من عند الركبة، رصدنا تصميمات شديدة الأناقة لدى غابرييلا هيرست Gabriela Hearst وكارين ووكر Karen Walker، تلكِ الأخيرة نسقتها مع قميص أسود وبوت أسود طويل يمكن تزيين هذا اللوك بكلاتش برغندي مستطيل الشكل.

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