تخلّصي من مشكلة تقصف الأظافر بخطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - من أبرز المشاكل التي تعانيها الأظافر، مشكلة التقصّف أو الإزدواجية. وهي حين تنقسم أطراف الظفر إلى طبقتين. وهذه المشكلة تعود إلى عوامل كثيرة منها التوتر وسوء التغذية ومشاكل صحيّة أبرزها كسل الغدة الدرقية.. وغيرها من الأسباب. ويوصي اختصاصيو التغذية وأطباء الصحة العامة في مثل هذه الحالة بالإكثار من تناول المأكولات الغنية بالفيتامين C كاللبن والحليب والجبن... بالإضافة إلى الخضار والفواكه الغنيّة بالكالسيوم. وللحدّ من مشكلة تقصّف الأظافر والحفاظ على صحّتها إليكِ بعض العلاجات المنزلية والوصفات الطبيعية التي يمكنكِ تطبيقها بسهولة.



زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون والعسل



في وعاء جاف ونظيف ضعي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وأضيفي إليها رشة من الملح وصفار بيضة واحدة. حركي المكوّنات جيداً ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. بعد خلط المزيج جيداً استخدميه كقناع على الأظافر واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء والصابون الغنيّ بالزيوت الطبيعية.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصف مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.





زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر



لزيت الزيتون البكر فوائد كثيرة على صحة الإنسان ومن بين هذه الفوائد قدرته على معالجة مشكلة التقصّف وحماية الأظافر. بإمكانكِ أن تنقعي أطراف يديكِ في وعاء من زيت الزيتون البكر أو أن تمسحي أظافرك بقطنة مبلّلة به. كما بإمكانك أن تضيفي إليه مقداراً متساوياً من زيت اللوز الحلو وتستخدمي المزيج لنقع أظافركِ أو تدليكها به.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.



الثوم

الثوم



أضيفي فصاً من الثوم الطازج إلى قارورة طلاء الأظافر الداعم وضعي طبقة على أظافركِ. كرّري العملية يومياً لمدة أسبوع على أن تضعي طبقات الطلاء فوق بعضها ثم تزيلينها في اليوم السابع وتفركين أظافركِ بالكريم المرطّب.

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