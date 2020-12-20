وصلة رقص بين مي حلمي وعصام الحضري على «إخواتي» (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد يجمعها بحارس المنتخب الوطني السابق عصام الحضري. وظهر الثنائي وهما يتشاركان وصلة رقص شعبي، على المهرجان الشهير «إخواتي». وتفاعل العديد من الرواد مع المقطع الذي حصد الآف تسجيلات الإعجاب. وكانت الإعلامية مي حلمي، خرجت عن صمتها الأيام الماضية، وكشفت عن أسباب انفصالها، مؤكدة أن «الخيانة» كانت وراء الأمر، ومن ثم بدأ تراشق الاتهامات بينها وبين طليقها، الفنان محمد رشاد.

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