بفستان قصير وكأس.. لورديانا تنصح متابعيها: لا تنظر لما ليس لديك (صور)

لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية الشهيرة لورديانا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة، داخل أحد الأماكن.

وظهرت الراقصة، بفستان أسود مفتوح، تميز أنه قصير ويأخذ مظهر الجسد، مع الشعر الليس المنسدل، وهي تتناول مشروب في كأس.

وأرفقت الراقصة حِكمة لمتابعيها، مدونة: «إذا نظرت إلى ما لديك في الحياة، فستجد دائمًا أنك تحتاج للمزيد، إما إذا نظرت إلى ما ليس لديك في الحياة، فلن يكون لديك ما يكفي»، في إشارة لمقولة الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

يذكر أن الراقصة، اشتهرت في مصر خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص المهرجان الشعبي «إخواتي» في أحد مراكز التجميل.

وظهرت «لورديانا» وهي ترقص للمرة الثانية على أغنية «إخواتي»، بعدما ظهرت المرة الأولى داخل «كوافير»، وهو المقطع الذي تسبب في شهرتها، كما رقصت بشعرها مثل المروحة في حركتها المعتادة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو: «كل الدعم، نفس الأغنية ونفس الرقصة، أنتي روح قلبي».

وخلال الأيام الماضية نشرت الراقصة البرازيلية، مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص على الأغنية نفسها، وحصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.