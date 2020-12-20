دنيا عبدالعزيز تهدي تكريم محمد صبحي لوالدتها: من غيرك ماكنتش هوصل

علاقات و مجتمع

تعيش الفنانة دنيا عبدالعزيز، منذ رحيل والدتها جودي الحسيني، حالة من الحزن والاشتياق الدائم، والذي يظهر من خلال مشاركاتها للعديد من الصور والذكريات التي كانت تجمع بينهما، ولم تستطع الفنانة تغافل دعوات والدتها المستمرة التي كانت تحصنها بها خلال المناسبات والتكريمات التي كانت تشارك فيها دنيا، وهو ما حدث بعد تلقيها جائزة من الفنان محمد صبحي.

وشاركت دنيا، صورة برفقة الفنان محمد صبحي، وتحدثت خلالها عن والدتها وأفضالها عليها، قائلةً: «تكريم كبير من فنان عظيم.. ومن غير وجودك ودعواتك ماكنتش هوصل لكده، وعشان كده كل حاجة ناقصة حاجة».

ويرصد «هُن»، كيف تحدثت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن علاقتها بوالدتها جودي الحسيني، التي توفيت قبل أشهر.

دنيا عبدالعزيز عن والدتها: رئيسة جمهورية قلبي

وكانت دنيا، قد تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها، إذ قالت: «أمي هي رئيسة جمهورية قلبي»، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها «رئيس جمهورية نفسه» التي شاركت فيها من قبل.

وتابعت: «أمي تحبلي الخير وتقلق عليّ جدا وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعا في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي».

وعن رأي والدتها في عدم زواجها، قالت: «والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلا يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه».

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على فيس بوك، وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: «رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون».