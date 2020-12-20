5 تمارين منزلية تستغرق 10 دقائق.. والنتيجة سحرية في إنقاص الوزن

صحة

4 طرق للتخلص من "الكرش" بدون تمرينات رياضية

حمو ينشر آخر صورة له مع ماما سناء قبل وفاتها: تمرينات رياضية

تمرينات رياضية لتنحيف ونحت منطقة البطن

5 تمرينات رياضية لتنحيف الأرداف والمؤخرة

للحصول على جسم رشيق وقوام ممشوق والتمتع بصحة جيدة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم، يسعى الكثير من الأشخاص على ممارسة التمرينات الرياضية داخل المنزل، للحفاظ على صحتهم وتجنب زيادة أوزانهم، خاصة مع تناول قدر كبير من كميات الطعام خلال برودة الطقس في فصل الشتاء، مع زيادة الشعور بالجوع أثناء تلك الفترة، حيث يقدم موقع runtastic مجموعة من التمارين الرياضية، التي يسهل ممارستها منزليًا، ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق، وتُحدث فاعلية كبيرة في فقدان الوزن.

1- تمرين فلات أوت

وخلال أداء هذا التمرين، يجري القفز عاليًا في الهواء ثم النزول سريعًا بشكل أفقي على الأرض لتأدية تمرين الضغط، وتكرار الأمر عدة مرات.

2- تمرين SKIER ABS

خلال هذا التمرين، يقوم الشخص بثني ساقيه لأسفل بزواية جانبية يمينًا ويسارًا.

3- تمرين بلانك الساقين

يقوم الشخص أثناء هذا التمرين، بالاتكاء على أطراف يديه وأرجله فقط، إذ يرفع جسمه بصورة كاملة عن الأرض فلا يكون ملامسا لها، ومن ثم يرفع ساقا تلو الأخرى بشكل متبادل.

4- تمرين Backward Lunges

يقف الممارس خلال هذا التمرين في وضع مستقيم، ومن ثم يبدأ في ثني فخذيه واحدا تلو الآخر بالتبادل، والوقوف سريعًا.

5- JUMP SQUATS

يعتمد هذا التمرين، على القفز سريعًا في الهواء مرارا وتكرارا.

فوائد تمرينات الـ10 دقائق للجسم

ويوضح الخبراء، أن تمرينات الـ10 دقائق، والتي يسهل تأديتها داخل المنزل، لها عدة فوائد، وهي:

- تحسين لياقة القلب.

- تحسين عملية الجهازين التنفسي والهضمي.

- تنشيط عمل عضلات الجسم بصورة كاملة.

- المساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- تعزيز وظائف المخ.

- تنظيم معدل ضربات القلب.