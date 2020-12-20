من قرية وعمرها 23 عاما.. أماندين بيتي ملكة جمال فرنسا 2021

لايف ستايل

استضافت مدينة بوي دو فو في، أمس، حفل إحياء مرور 100 عام على انطلاق مسابقة اختيار ملكة جمال باريس، بحضور عدد من ملكات جمال فرنسا خلال العقود الماضية، وتُوجت، عارضة الأزياء والحسناء القادمة من مدينة نورماندي الفرنسية، أماندين بيتي، صاحبة الـ23 عامًا، ملكة جمال البلاد لعام 2021، أما الوصيفات الأربع لها، فهن، لو آن لورفولان 23 عاما، ولارا جوتييه 22 عاما، وأبريل بن عيوم 21 عاما، وأوريلي رو 24 عاما، ويبلغ طول المتوجة 175 سم، كما أنها تدرس الماجيستير في تخصص إدارة المؤسسات.

وجاءت الوصيفة الأولى أبريل بن عيوم، أما الوصيفات الثانية والثالثة والرابعة، بالترتيب، لارا جوتييه، وأوريلي رو، ولو آن لورفيلين، حسب موقع conandaily.

وحضر حفل التتويج الضخم عدد من ملكات الجمال لأعوام مختلفة، وهن: موجيت فابريس ملكة جمال عام 1963، وبارتريشيا بارزيك عام 1980، وناتالي ماركواي عام 1991، وماريفا جورجيس عام 1992، وليندا هاردي عام 2000، وسونيا رولان عام 2001، وإيلودي جوسوين عام 2014.

ولتحديد الفائزة، حصلت المتسابقات على 50% من الدرجات الخاصة بهن من قبل لجنة التحكيم، أمام الـ50% الأخرى فكانت من خلال تصويت الجمهور.

وبعد تتويج «أماندين» باللقب، من المقرر أن تمثل بلادها في مسابقتي ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم لعام 2021.

معلومات عن ملكة جمال فرنسا 2021

- من مواليد 30 سبتمبر عام 1997، داخل قرية بورجيبوس في نورماندي.

- تبلغ من العمر 23 عامًا.

- تعمل كعارضة أزياء.

- حصلت على دبلومة وطنية للتعليم العالي في فرنسا، وبعدها سعت للحصول على درجة الماجيستير في مجال الإدارة وهياكل الشيخوخة من معهد إدراة الشركات في جامعة كاين نورماندي.

- في عام 2015، تُوجت «أماندين» بلقب وصيفة ملكة جمال نورماندي، ثم ابتعدت عن الاشتراك في المسابقات لسنوات، بسبب انشغالها في الدراسة الجامعية.