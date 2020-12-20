ذهبي اللون.. سعر صادم لحزام درة في إطلالتها الأخيرة مع زوجها

لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا مع زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، خلال تواجدهما بإحدى الحفلات الرسمية، وتفاعل المتابعون معها، وأطلت درة، بفستان أسود فضفاض ذي أكمام طويلة، يتوسطه حزام ذهبي عريض أعلى منطقة البطن، من ماركة الأزياء العالمية valentino.

سعر حزام درة

ويبلغ سعر حزام الفنانة درة، والذي ظهرت به مؤخرًا، أكثر من 820 يورو، أي ما يتعدى 15 ألف جنيه مصري.

ظهور درة وزوجها هاني سعد

جدير بالذكر، أن الزوجين اعتادا على مشاركة متابعيهما عددا من صورهما في مناسبات مختلفة، عبر حسابيهما الرسميين على إنستجرام.

فمنذ أيام، نشر رجل الأعمال هاني سعد، عبر خاصية القصص المصورة، عددا من الصور التي جمعته برفقة زوجته الفنانة التونسية، إذ أطل الزوجان بإطلالتين «كاجوال»، فارتدت درة «سويت شيرت» باللون الأسود، و«كوتش أبيض» وبنطلون جينز، فيما ارتدى الزوج «سويت شيرت» وبنطلون و«كوتش» أسود.

هجوم على درة عقب زفافها

وعقب زواج الفنانة التونسية، خلال الشهر الماضي، تعرضت لهجوم حاد من أبناء بلادها، وذلك عقب تداول منشور منسوب للزوجة الأولى لهاني سعد، والذي زُعم خلاله أنها مازالت على ذمته، وهو ما يوضح أن درة بذلك الأمر هي زوجة ثانية، وهو ما يخالف القانون التونسي.

درة تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وخلال فاعليات حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، تألقت الفنانة التونسية درة، كعادتها، بعدما لفتت الأنظار إليها، عقب ظهورها بفستان أنيق على السجادة الحمراء.

وظهرت «درة»، بفستان لامع بسيط من اللون الكشمير «وان شولدر»، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، وهو ما جذب أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بإطلالتها.