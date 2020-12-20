درة وزوجها يخطفان الأنظار بالأسود في آخر ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة درة فى أحدث ظهور لها، وذلك من خلال عدة صور جمعتها بزوجها هاني سعد، شاركتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت درة مرتدية فستانًا واسعا، باللون الأسود، وفي المنتصف حزام ذهبي أضفى على الإطلالة المزيد من الأناقة، إضافة إلى حذاء أسود وحقيبة حمراء.

واعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدل الناعم، والماكياج الهادىء، كما ارتدى زوجها رجل الأعمال هاني سعد بدلة باللون الأسود.

كانت قد احتفلت مؤخرًا الفنانة درة بعقد قرانها وحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة، وذلك بحضور العديد من نجوم الفن المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.