«سحر ولعب مع الكبار وغيرة».. حكاية «بنات عادية» تسببن في أزمات لمشاهير (فيديو)

علاقات و مجتمع

حادث مأساوي تعرض له الفنان الشعبي أحمد عدوي، قبل سنوات كاد أن يودي بحياته تمامًا، كشفت عن تفاصيله زوجته السيدة ونيسة أحمد، خلال استضافتهم مع لإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه «واحد من الناس»، الأمر الذي بات يشغل بال الجميع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن دوافع الحادث والأسباب الخفية وراءه.

«الموضوع كان فيه واحدة ست، كانت معجبة بيه، وتقريبًا صاحبها غار من عدوية، وعمله كمين إنه عزمه في الجناح بتاعه»، هكذا تحدثت زوجة الفنان الشهير عن الأسباب الخفية وراء حادث زوجها، وحقيقة فقدانه لرجولته وذلك في لقاء قديم عبر فضائية «دريم».

واستطردت زوجة الفنان: «دسله مواد مخدرة، وسابوه يموت، واتلحق في آخر لحظة قبل ما كل أجهزة جسمه تقف، وكان في اعتقادي إنه مات وهيتشرح».

ليس عدوية وحده من تسبب له سيدة في أزمات في حياته كادت أن تقضي عليه، إذ كان هناك العديد من المشاهير، ويُقدم هُن أبرزهم خلال السطور التالية.

الفنان أحمد فلوكس.. واحدة عملتلي سحر

قبل شهر مضى، أثار تصريح للفنان أحمد فلوكس، الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، يتحدث من خلاله عن السيدة التي كادت أن تقضي على حياته عن طريق ممارسة أعمال السحر.

وزعم الفنان أنه كان سببًا في انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، وزواجه من سيدة لم يفصح عن هويتها بشكل صريح، ولكنها استطاعت أن تقلب حياته رأسًا على عقب.

وقال فلوكس خلال الحلقة، "الست اللي عملت لي السحر دي اتجوزتها للأسف، وكانت بعد هنا شيحة، كل حياتها أعمال وسحر، لكني لم أكن مدركا لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إلى الله تخلصت من السحر، لأني كنت بعيدا عن الله، هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا، أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".

لوسي آرتين.. حسناء بيانكي

لوسي آرتين، واحدة من السيدات اللاتي عُرفن بجمالهن وأنوثتهن الطاغية، سيدة أعمال مصرية تنتمي للطائفة الأرمنية في مصر، وابنة شقيقة الفنانة لبلبة، ذاع صيتها وشهرتها خلال الـ25 أعوام الماضية، كانت صاحبة الفضيحة التي وصفت بأنها أخطر قضايا الفساد في مصر، وانتهت بإطاحة أسماء كبيرة في الدولة.

دارت قضية لوسي، التي عُرفت باسم «حسناء بيانكي»، حول استغلالها علاقاتها بكبار رجال الدولة لاستغلال نفوذهم والتدخل في الدعاوى القضائية ضد زوجها.