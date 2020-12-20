الامارات | لمحاربة التوتر والمشاعر السلبية.. خبيرة ألمانية تنصح بوصفة منعشة

شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة التوتر والمشاعر السلبية.. خبيرة ألمانية تنصح بوصفة منعشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسبب إجراءات الإغلاق في ظل فيروس كورونا المستجد، قد يعاني البعض من التوتر النفسي والخمول والكآبة، والتي يمكن محاربتها بوصفة بسيطة، تعمل على استعادة الهدوء والاسترخاء.

وقالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إنه يمكن مواجهة هذه المشاعر السلبية من خلال الحمامات العطرية المعتمدة على الزيوت الطيارة، والتي تعمل على الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي بالهدوء النفسي، أو تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية.

وأوضحت أن اللافندر يحارب التوتر النفسي، ويساعد على الشعور بالهدوء، كما يمتاز الروزماري بتأثير مهدىء، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.

وتتمتع القرفة بتأثير منعش ومنشط ومبهج، وهو ما ينطبق أيضاً على روائح الفواكه الحمضية مثل الليمون واليوسفي.

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