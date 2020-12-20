في 6 خطوات.. طريقة عمل قرنبيط بالكريمة

مطبخ

كتب: هن - 07:54 ص | الأحد 20 ديسمبر 2020

تعتبر وجبة القرنبيط بالكريمة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة تحضيره. وإليك طريقة عمل قرنبيط بالكريمة، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب. مقادير قرنبيط بالكريمة نصف كيلو قرنبيط زهر بلانشيه 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم نصف كوب كريمة ربع كوب جبنة شيدر لبن 1 ملعقة كبيرة دقيق كزبرة زيت ملح فلفل أسود كزبرة خضراء طريقة تحضير قرنبيط بالكريمة - في طاسة كبيرة يوضع الزيت مع القرنبيط وملح وفلفل ويشوح قليلا - يضاف الثوم والكزبرة المفرومة ويقلبوا مرة أخرى ويوضع الخليط في بايركس الفرن - تعاد الطاسة مرة أخرى على النار ويذاب الدقيق مع لبن ويوضع مكان القرنبيط في الطاسة -يقلبوا جيدًا مع إضافة باقي اللبن حتى تتجانس المكونات تماما ثم تضاف الكريمة - تخلط المكونات مع الجبنة الشيدر المبشورة وتقلب حتى تذوب الجبنة وتتجانس كل المكونات - يوضع الصوص على القرنبيط في بايركس الفرن ويرش بالجبنة من على الوجه مع باقي الكزبرة المفروم - يدخل الفرن لمدة 5 دقائق ثم يقدم بالهنا دافئا.

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