شائعات حمل وانفصال وتصرفات عفوية.. مواقف جعلت شيرين تتصدر «التريند»

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر يتصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، محركات البحث المختلفة، ما يجعلها تحتل التريندات، وتصبح أخبارها من أكثر الأخبار المتداولة والتي يحرص الجميع على معرفة تطوراتها، وكان من آخرها أحدث ظهور للفنانة بعد خسارة وزنها عقب أشهر من الاختفاء عن أعين العدسات وصفحات السوشيال ميديا بعدما أعلنت مقاطعتها في أغسطس الماضي.

ونشر الماكير علاء التونسي، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، صورة جديدة لها أثناء خضوعها لوضع الماكياج، حيث ظهرت مرتدية «بادي كات»، أسود، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابية، وبدى عليها فقدان الوزن الملحوظ، ما جعلها تتصدر التريند من جديد.

ويُقدم «هُن» خلال الأسطر التالية، المواقف التي تصدرت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، التريند.

مقاطعة السوشيال ميديا

كانت تصدرت شيرين عبدالوهاب، محركات البحث المختلفة، في أغسطس الماضي، بعدما اتخذت قرار مقاطعة السوشيال ميديا، بعد شائعات مشاجرتها وانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

تصرفاتها العفوية وتصريحاتها

في أبريل من العام الماضي، مازحت الحضور بتلقائيتها المعروفة، الذي استقبل تعليقاتها «العفوية» بالضحك والتصفيق، لمدة ساعتين متواصلتين أطربت فيها الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور السعودي بعذوبة صوتها، خلال إحدى حفلاتها الغنائية، التي خطفت فيها الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية التي جعلتها تشبه «أميرات الأفلام الكارتونية».

اسكت يا بقي

«شكلك هتبعتيها لحد يا أروبة».. هكذا مازحت الفنانة المصرية إحدى الفتيات الحاضرات، بعد أن لبت رغبتها بغناء «أنا كلي ملكك»، متابعة حديثها: «اسكت يا بقي»، ملمحة للأزمات التي تعرضت لها في مصر بسبب «سقطات لسانها» المتكررة، آخرها قرار نقابة الموسيقيين بوقفها عن الغناء، لاتهامها بالإساءة إلى مصر في حفل البحرين، والتحقيق معها.

في واحد بيتفرج عليا

تعليق ساخر، وجهته الفنانة لأحد جمهورها المتواجد في الحفل، قائلة: «في واحد بيتفرج عليا وعينيه مقفولة.. تقريبا في ياباني جاي يشفني»، وسط تفاعل الحضور بالضحك.

لابسة فستان العيد

عبرت شيرين عن إعجابها بتفاعل الجمهور معها بطريقتها الخاصة، قائلة: «أنتم حلوين قوي.. وأنا لابسة فستان العيد»، بعدها قدمت «ما شربتش من نيلها» التي أشعلت أجواء الحفل.

أنا خسارة في البلد دي

وكانت شيرين أثارت جدلًا واسعًا خلال إحيائها إحدى الحفلات، بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث قالت خلال قيام والد زوجها الفنان حسام حبيب بالمزاح معها فردت عليه، قائلة: «أنا خسارة في البلد دي»، كما شهد الحفل انكسار أحد المقاعد فقالت شيرين من على المسرح: «عادي يا جماعة إحنا في مصر».

وكانت أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا ردت فيه على اتهامها بالإساءة لمصر، تضمن: «فوجئت بمن يصطاد في الماء العكر ويردد أنني تجاوزت في حق بلدي وهو أمر غير صحيح، والتسجيل السمعي البصري للحفل متاح للمتابعة، فما حدث هو أنني استمعت لصدى صوتي كلما غنيت فنظرت إلى الملحن الكبير حلمي بكر، وكان من بين الحضور، وقلت له الصدى ده من المرايا التي خلفي فأجاب نعم، فضحكت وقلت: والله أنا في خسارة في البلد، وهي عبارة دارجة نرددها جميعًا كدعاية لأنني كنت سعيدة بمعرفتي سبب صدى صوتي».

شائعات حملها

منذ زواجها من الفنان حسام حبيب وشائعات الحمل تلاحقها بين الحين والآخر وهو الأمر التي تضطر لنفيه تارة والتزام الصمت تارة أخرى.

خلال لقائها في برنامج «et bilarabi»، علقت المطربة شيرين عبدالوهاب، على نبأ حملها المتداول خلال الفترة الماضية، عقب طلبها من زوجها الفنان حسام حبيب أن يحملها من على المسرح في حفلها بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، ما زاد التكنهات حول تلك الشائعة بـ«تصرفها العفوي».

«الناس من كتر حبها في الكابل ده، عايزين يشوفوا أطفال منهم».. بتلك الكلمات المعدودة بدأت «شيرين» حديثها، نافية نبأ حملها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالإنجاب من «حبيب»، متابعة: «ادعوا لي من قلبكم ربنا يرزقني بطفل منه، لأني بحبه أوي، وكتر الدعاء بيغير القدر، وأكيد ربنا له حكمة في تأخير الخِلفة»، مؤكدة أنها ستعلن للجمهور بمجرد الحمل: «يا ريت تفهموا، أول معرف مش هقدر أخبي عليكم أكتر من يومين تلاتة».

وبسؤال الفنان عن الأمر نفسه، طالب الجمهور أيضا بالدعاء، قائلًا: «أنا نفسي وهى كمان، ومفيش خطط لده، لما ربنا يريد هيحصل»، لافتًا إلى أن سؤال النساء عن حملهن من الأمور المزعجة.

ظهورها بوزن زائد

مع انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، نشرت صفحة لمحبي الفنانة شيرين عبدالوهاب أحدث ظهور لها، عبر موقع «إنستجرام»، والتي حققت تفاعلا واسعا، في ظل تغيب المطربة عن منصات التواصل الاجتماعي، واختفائها منذ عدة أسابيع.

وأطلت «شيرين» في الصورة، بـ«نو ميكاب» مع تسريحة شعر بسيطة، مرتدية أزياء فضفاضة متعددة الألوان، تُظهر زيادة وزنها.

جمهور شيرين عبدالوهاب: زي القمر.. ووزنك زاد بسبب الحظر

خلال الساعات الماضية، حققت الصورة آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «وحشتينا يا فنانة»، و«شكلك حامل ومخبية علينا؟»، و«زي القمر يا ملكة الإحساس»، و«شكل وزنك زاد بسبب الحظر».