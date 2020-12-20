كتب: هن - 03:48 ص | الأحد 20 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل أقماع الشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل أقماع الشوكولاتة أقماع زبدة مذابة فيلينج 120 جرام شوكولاتة قابلة للدهن للتزيين فستق مجروش طريقة تحضير أقماع الشوكولاتة يقطع الجلاش إلى مربعات ويدهن بالزبدة ثم يغلف الجلاش بالقمع ثم يغلف بورق فويل ويوضع في صاج مبطن بورق زبدة يدخل الفرن لمدة 5 دقائق ثم تحشى أقماع الجلاش بالشوكولاتة القابلة للدهن يزين بالفستق

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