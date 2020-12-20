متى يكون ضيق التنفس علامة على الإصابة بلفحة الهواء الصدرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: تحدث نتيجة حدوث شد في العضلات المبطنة للشعب الهوائية في الرئتين، ما يتسبب في ضيق مجرى الهواء،ما يعيق بدخول أو خروج ما يكفي من الهواء إلى الرئتين، ويؤدي إلى قلة كمية الأكسجين التي تدخل الدم، ويتسبب في حدوث العديد من الأعراض المزعجة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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