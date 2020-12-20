الامارات | جينيفر لوبيز.. بطلة «الشفرة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز.. بطلة «الشفرة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز مع شبكة نتفليكس لبطولة فيلم «ذا سايفر» (أو الشفرة) المبني على الكتاب الأكثر مبيعاً الذي يحمل الاسم نفسه للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.
ومن المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم أيضاً، الذي ستؤدي فيه دور نينا جيريرا، العميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي). وتجد جيريرا نفسها قد تورطت في قضية سفاح بعدما نشرت بشكل احترافي شفرات وأحجيات معقدة عبر الإنترنت. وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف إلى الإيقاع بها في مطاردة.
وستظهر لوبيز قريباً في عدد من الأفلام من بينها «ماري مي» من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز، وكذلك فيلم «ذا جادماذر» من إخراج ريد مورانو، بحسب ما ذكره موقع «فارايتي». وستقوم أيضاً ببطولة فيلم «شوت جن ويدينج» من إنتاج ليونجيت، ويشاركها البطولة أرمي هامر.
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