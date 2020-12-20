الامارات | القرية العالمية تودع 2020.. وتستقبل العام الجديد 7 مرات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تودع 2020.. وتستقبل العام الجديد 7 مرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية في دبي أن ضيوفها وزوّارها في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، سيكونون على موعد مع برنامج ترفيهي حافل بالروائع لجميع أفراد العائلة.

وأعلنت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة عن تنظيمها سبعة عروض للألعاب النارية، بالتزامن مع انتصاف الليل في سبعة بلدان حول العالم، وفقاً لفرق التوقيت، ليستمتعوا بسبعة أضعاف من المرح، ويقضوا أروع الأوقات خلال زيارتهم. وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «دفعنا الحماس الشديد لتوديع سنة 2020 والترحيب بسنة 2021 إلى القيام بذلك سبع مرّات! ستنطلق احتفالاتنا في الساعة الرابعة عصراً مع افتتاح بوابات القرية العالمية والترحيب بالضيوف في عالم من روائع التسوّق، وتذوق ألذ المأكولات من حول العالم، إضافة إلى برامجنا الترفيهية المخصصة للصغار مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة». وأشار إلى أن «منطقة الألعاب كرنفال ستستضيف عروضاً استثنائية تمنح الضيوف من جميع الأعمار فرصة الاستمتاع غير المحدود بكل الجولات الترفيهية خلال ليلة رأس السنة. كما تنطلق عروض الألعاب النارية السبعة، بالتزامن مع انتصاف الليل في سبعة بلدان ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، الأمر الذي بات تقليداً مميزاً في القرية العالمية يعشقه الضيوف من جميع أنحاء العالم. ولكون هذا العام كان استثنائياً، وبسبب عدم مقدرة كثيرين من الاحتفال بالقرب من أحبائهم، فقد كان أساسياً لنا أن نوفر تجربة احتفالية عائلية بأعلى معايير الصحة والسلامة».

توقيتات

تبدأ عروض الألعاب النارية في القرية العالمية، بالتزامن مع انتصاف الليل في الصين في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، تليها تايلاند في التاسعة مساءً، وبنغلاديش (10 مساءً)، والهند (10:30 مساءً)، وباكستان (11 مساءً)، قبل أن تنطلق أروع العروض لتلك الليلة، بالتزامن مع انتصاف الليل واستقبال 2021 في الإمارات، لتكون أروع الذكريات التي لا تُنسى للضيوف. وتستمر الألعاب النارية لينطلق العرض السابع والأخير في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بالتزامن مع دخول العام الجديد في موسكو. وعلى الرغم من عدم تقديم عروض على المسرح الرئيس أو عروض متجولة أو عروض ثقافية في أجنحة القرية العالمية في ليلة رأس السنة، التي سيتم تعليقها جزءاً من الإجراءات الاحترازية العالية المستوى التي تطبقها الوجهة، فإن العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال ستستمر حتى الساعة 9:30 مساءً في مسرح الصغار.

مهرجون

يشمل البرنامج الترفيهي في مسرح الصغار في ليلة رأس السنة عروضاً حيّة وحصرية لكل من الشخصيات الكرتونية «بين آند هولي» و«تشوتا بيم» و«بي جي ماسكس»، ومجموعة من عروض المهرجين التفاعلية، التي يفضلها الأطفال حول العالم عامة وفي القرية العالمية خاصة. وتتيح القرية العالمية لضيوفها فرصة الاستمتاع بتجربة زيارة 78 دولة واقتناء الأزياء الفريدة، والحِرف اليدوية الأصيلة، والكثير أثناء زيارة واحدة لأكثر من 3500 منفذ بيع تستضيفها القرية العالمية وأجنحتها المتنوعة.

للعائلات والسيدات فقط

ستكون ليلة رأس السنة في القرية العالمية مخصصة للعائلات والسيدات فقط، وتستقبل الوجهة ضيوفها من الرابعة عصراً مع تمديد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بجميع البرامج الترفيهية التي تقدمها لهم القرية العالمية لأطول وقت ممكن، وتترك معهم ذكريات من العمر تبقى في البال.

«المطاردة السريعة»

يمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع بأكثر الأوقات إثارة في ليلة رأس السنة مع عرض «المطاردة السريعة»، الذي سيقدم خمس مرّات خلال الليلة، مع أكثر حركات المجازفة جرأة في العالم.

برنامج ترفيهي حافل بالروائع لجميع أفراد العائلة مع افتتاح بوابات الوجهة الترفيهية.

برامج ترفيهية مخصصة للصغار مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

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دولة تستضيفها القرية العالمية من خلال أجنحتها المتنوّعة.

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