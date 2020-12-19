4 مخاطر.. دراسة جديدة تحدد أكبر عوامل الخطر للوفاة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة (UMSOM) ، أكبر عوامل الخطر للوفاة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدراسة إن مرضى كوفيد -19 في المستشفيات أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا رجالًا أو يعانون من السمنة أو مضاعفات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم في دراسة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقام الباحثون بتقييم ما يقرب من 67 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 في المستشفيات في 613 مستشفى في جميع أنحاء البلاد لتحديد الصلة بين بعض الخصائص المشتركة للمرضى وخطر الوفاة من فيروس كورونا.

ووجد تحليلهم أن الرجال معرضون لخطر الوفاة بنسبة 30٪ أعلى مقارنة بالنساء في نفس العمر والحالة الصحية، كما كان المرضى في المستشفى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري الذي يتم إدارته بشكل سيئ أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالات، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا ممن يعانون من هذه الظروف لديهم أكبر فرق في خطر الموت مقارنة بأقرانهم الأصحاء.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أنتوني هاريس، أستاذ علم الأوبئة والصحة العامة في جامعة ميريلاند: "المعرفة هي القوة من نواحي كثيرة، لذلك أعتقد أن فهم أي مرضى كوفيد -19 في المستشفى هم الأكثر عرضة للوفاة يمكن أن يساعد في توجيه قرارات العلاج الصعبة."

وأضاف: "على سبيل المثال، يمكن إعطاء المرضى المعرضين لخطر أكبر عقار ريمديسفير في وقت مبكر من دخولهم المستشفى للمساعدة في منع حدوث مضاعفات خطيرة أو يمكن اعتبارهم للمراقبة عن كثب أو قبول وحدة العناية المركزة، قد يرغب مقدمو الرعاية الصحية أيضًا في النظر في هذه المخاطر عند تحديد مرضى COVID-19 ، الذين يمكن أن يستفيدوا أكثر من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الجديدة، والتي، إذا تم تقديمها في الأيام القليلة الأولى من الإصابة، يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى".

وتابع الباحث: "ظل العمر أقوى مؤشر على الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بشكل عام، مات ما يقرب من 19 في المائة من مرضى كورونا في المستشفيات بسبب إصابتهم بأقل معدل وفيات بين مرضى الأطفال، والتي كانت أقل من 2 في المائة، وزادت معدلات الوفيات مع كل عقد من العمر مع أعلى معدل وفيات، 34 في المائة، بين من هم في سن 80 وما فوق".

من جانبها قالت الباحثة المشاركة في الدراسة كاثرين إي جودمان: "المرضى الأكبر سنًا لا يزالون أكثر عرضة للوفاة، لكن المرضى الأصغر سنًا الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالمرضى الآخرين في سنهم دون هذه الشروط، قد يرغب الأطباء في إيلاء اهتمام إضافي لهؤلاء المرضى الأصغر سنًا عند دخولهم المستشفى للتأكد من اكتشافهم أي مضاعفات بسرعة."

وجد الباحثون أيضًا بعض الأخبار الجيدة في نتائج دراستهم، حيث انخفضت معدلات الوفيات بين المرضى في المستشفيات بشكل كبير منذ الأسابيع الأولى للوباء في أبريل، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب توفر علاجات جديدة والمزيد من المعرفة في المجتمع الطبي حول كيفية إدارة ورعاية المرضى في المستشفى بشكل صحيح.

وتضيف الباحثة: "بينما نتجه إلى ما قد يكون أحلك أسابيع الوباء، من المطمئن أن نعرف أن باحثينا يواصلون إحراز تقدم مهم يمكن أن يساعد في توجيه مهارات صنع القرار للعاملين في مجال الرعاية الصحية في هذا المجال، أنا فخور للغاية بأعضاء هيئة التدريس لدينا وما أنجزوه للمساعدة في إنقاذ حياة مرضى كورونا بينما ننتظر بفارغ الصبر لقاحًا".