نجلاء بدر بإطلالة جريئة وغريبة في حفل دير جيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020. ارتدت نجلاء فستانا باللوني النبيتي والذهبي، بقصة غريبة، وتميز التصميم بفتحة صدر جريئة، وصيحة هاف ستومك. واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وخاتم. واختارت نجلاء أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.

وأقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

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