طالبات وأولياء أمور: امتحان الفلسفة والفيزياء سهل وياريت يستمر كده

ماما

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحاني الفلسفة والمنطق، والفيزياء، ووصف الطلاب امتحان الفيزياء بالسهل.

وتقول لبنى طارق طالبة بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الفلسفة والمنطق، كان سهلا ويبتعد عن التعقيد، مؤكدة أنها لم تواجه أي صعوبة في استخدام التابلت، وفق حديثها لـ«هُن».

ولم تختلف وجهة نظر تقى خالد، حول مستوى امتحان الفيزياء: «ياريت امتحانات آخر السنة تبقى في مستوى الامتحان ده، سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد».

وأكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سهولة امتحاني الفلسفة والمنطق والفيزياء في الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت عبير، أن أغلب أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي أكدوا سهولة امتحان الفلسفة والمنطق، وكذلك سهولة امتحان الفيزياء في أغلبه ما عدا بعض النقاط التي وصفوها بالثقيلة ومن خارج المنهج، على حد قولهم، معربين عن سعادتهم بمستوى الامتحان بشكل عام.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الامتحان التجريبي فكرة عظيمة لقياس مستوى الطالب، ويحدد من خلاله مستواه وشكل وطبيعة الأسئلة، ومعرفة ورصد أي معوقات تواجههم لتلاشيها في الامتحانات التالية.

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات في 16 يناير، وتنتهى 4 فبراير المقبلين.

وأكد المحافظ، أن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي «عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهني»، تبدأ من 30 يناير، أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع»، تبدأ من 16 يناير إلى 18 يناير.