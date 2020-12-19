شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة: حبي لك لا يوصف

علاقات و مجتمع

وجهت شام الذهبي رسالة لوالدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت صورة مع والدتها وعلقت: حبي لك لا يوصف، أنت كل شىء، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق".

وأضافت شام: "أنت الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شئ، بطلي الخارق".

وردت عليها أصالة: يانور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زياده بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك الله يحفظلي ياكم يادنيتي الحلوه وأجملّ إستثماراتي".

حقيقة انفصال شام الذهبي عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير

يذكر أن جو رعد، مصفف الشعر الشهير، كشف عن انفصال شام الذهبي، عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، بعد شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي.

وبالبحث في حساب شام الذهبي، على تطبيق "إنستجرام"، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها.

وشاركت شام الذهبي، متابعيها عقب فسخ الخطبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور على خاصية "الاستوري".

وجاءت الصور التي نشرتها "شام" مدونًا عليها "لا تستسلم"، وهي آخر أغاني والدتها المطربة الكبيرة أصالة ضمن ألبومها الجديد.

وكانت عدد من الشائعات دارت حول شام الذهبي ومعتز نصير عن ارتباطهما، في يوليو الماضي حتى تمت الخطبة، في حفل عائلي بسيط.

وظهرت العروس بإطلالة مختلفة "سمي فورمال من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، التي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض دون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.