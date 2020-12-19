أخطاء تجنبوها عند تناول الوجبات الخفيفة.. تزيد الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يحرص العديد من متبعي الدايت على تناول وجبات خفيفة مما يقلل من نوبات الشعور بالجوع، إلا أن البعض يقع في خطأ اختيار أطعمة غير صحية، قد تؤدي لزيادة الوزن، أو حتى تناولها في توقيت غير مناسب، وللتعرف على العادات غير الصحية التي يتم اتباعها عند تناول الوجبات الخفيفة وتؤدي إلى زيادة الوزن. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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